Три "кита" КФХ "Каменев": любить свою землю, ценить людей и работать на совесть

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Среди аграриев родного Хлевенского района и всей Липецкой области Александр Егорович - человек известный. Возглавляемое им почти три десятка лет КФХ «Каменев» сообразно «монолитному» названию отличается стабильно завидными показателями. В хозяйстве, расположенном в Верхней Колыбельке (есть земли и в Тамбовской области), трудится всего около 30 человек. Не из крупнейших, что называется, но по эффективности работы «каменевцы» превосходят многие сельхозпредприятия. В 2018 году КФХ «Каменев» было признано лучшим свеклосеющим хозяйством РФ. Здесь трое заслуженных работников сельского хозяйства РФ (сам Александр Каменев, а также механизаторы Нуждин, Щербатых), портреты лучших тружеников агропредприятия не сходят с районной Доски почета. КФХ неизменно «отбирает» большую часть премий районным передовикам, а недавно 13 человек получили благодарственные письма от Минсельхоза за ударный труд. У самого руководителя хозяйства, почетного гражданина района, депутата райсовета Александра Каменева столько знаков отличий, званий, дипломов, что он в шутку говорит: «Все свои награды я уже получил». Александр Егорович занесен в Книгу трудовой славы Липецкой области, награжден нагрудным знаком «За содействие развитию Тамбовской области». Его портрет - на областной Доске почета Липецкой области, он в свое время «отметился» и на Доске почета Петровского района Тамбовской области. Александр Каменев, кроме того, заслуженный работник сельского хозяйства Липецкой области, у него грамоты и благодарственные письма от губернатора региона - и это лишь неполный список всех достижений, званий и наград.

Александр Каменев с главой Нижне-Колыбельского сельсовета Николаем Ушаковым возле отремонтированной столовой

Человек от земли

О таких руководителях, как Каменев, говорят «рачительный хозяин», «крепкий хозяйственник» - его КФХ ставят в пример.

А начиналась трудовая биография заслуженного агрария с юных лет. Примером был отец - известный в районе механизатор, бригадир тракторной бригады, кавалер высоких (включая орден Ленина) государственных наград. Рукастый и ответственный, он любил и знал свое дело, никогда не подводил. Как-то принес домой неисправную головку блока цилиндров и всю ночь ее чинил - привлек и сына-школьника Сашу. А когда с утра бригадир раздавал механизаторам наряды на работу, то поразился, что трактор Каменева уже на ходу - ожидалось, что еще дня 2 - 3 тот будет в простое. И характер у старшего Каменева был под стать фамилии - твердый, волевой. Дважды его представляли на звание Героя Соцтруда, но давали отвод (принципиально был беспартийным), да и речи по бумажке не признавал - всегда говорил с трибун то, что считал нужным.

Упорство, стремление быть лучшим Александр унаследовал от отца. Еще школьником занимал на районных и областных конкурсах юных трактористов первые места. Единственный от региона в свои 17 был приглашен на Всероссийский слет членов ученических бригад из школьных лесничеств. И там среди сотен участников достойно себя показал: в числе лучших юный пахарь Саша Каменев был на почетном приеме у предсовмина РСФСР Соломенцева.

После службы в армии и учебы в Задонском техникуме Александр вернулся работать в родной колхоз. Трудился и механизатором «на свекле», и комбайнером, и всегда оставался верен себе быть лучшим: премии за отличные показатели, портрет на районной Доске почета…

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Фермер по призванию

Наступило непонятное время перемен. Тогда, в 1991 году, Александр Каменев и стал фермером… случайно, как оказалось, волею судьбы.

- Пригнали в район новые трактора МТЗ-82, увидел - и влюбился, захотел работать на такой технике, - вспоминает те годы Александр Егорович.

Месяца три обивал инстанции, своего добился, тогда же глава райисполкома Николай Тагинцев (ныне 1-й замгубернатора Липецкой области) и подал ему идею основать фермерское хозяйство. В итоге новоиспеченный фермер получил 20 га земли, и дела пошли. Не все сразу получалось, но упорство, трудолюбие делали свое дело: хозяйство, выжив в кризисные 90-е, крепло, расширялось.

У КФХ «Каменев» сегодня 5 тыс. га земли, полный комплект агротехники. Набор культур традиционный: сахарная свекла, зерновые, соя, горох, подсолнечник. И проблем с реализацией урожая нет: здесь умело ориентируются на конъюнктуру рынка.

…В ходе экскурсии по хозяйству через окна внедорожника видим и поля отборной пшеницы, и радующий глаз подсолнечник, и яркую зелень набирающей силы сахарной свеклы. За «бортом» свыше 30 градусов.

- Здесь у нас 63 га сахарной свеклы, там еще 90 га. Пришлось пересеивать в этом году, ветры все выдули, а сейчас земля рассохлась, нужен дождь, - сетует Каменев. - Но надеемся на лучшее, пшеница, думаю, будет больше 50 ц с гектара.

На вопрос, как отразилась ситуация с пандемией, какая помощь от государства, Александр Каменев заметил: «Трудились как всегда, инфекция, к счастью, обошла стороной. Определенная господдержка есть, но рассчитываем всегда на себя, свои силы, на том и стоим».

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«Любить свою землю, ценить людей и работать на совесть»

Для Александра Каменева это главное по жизни, и самое ценное в КФХ - его работники, великие труженики.

- У нас трудится и молодежь, и возрастные - все работящие, свое дело знают, отличные ребята, я ими горжусь, - делится Каменев.

И для них созданы оптимальные условия для работы, включая и бесплатное питание, и внушительную беспроцентную ссуду на несколько лет. Сам Александр Егорович в свои 65 крепок и энергичен, словно «заряжен» с утра до вечера, не признает выходных. А еще он человек широкой души, безотказный, всегда придет на помощь - и селянам-землякам, и сельсовету, и школе. Вспашка огородов (сотни дворов), безвозмездная помощь семенами - для Каменева это в порядке вещей.

В старинном селе Верхняя Колыбелька, откуда корни Каменевых, в былые времена жизнь кипела, только за день на вспашку выводили 750 лошадей. Был здесь и величественный храм Рождества Христова - добротный, из красного кирпича. В советские времена здесь сделали склад удобрений, и сегодня, увы, 190-летний храм, разрушаемый от времени, стоит немым укором. Рядом с ним благодаря основной спонсорской помощи Каменева построили для прихожан радующую глаз церковь со сверкающими главками куполов. Внутри светло, уютно, шелкография на стенах, остались еще штрихи внутреннего убранства - и уже можно проводить службы.

Но чувствуется, что у Александра Егоровича болит душа за храм, и он уже ищет возможность что-то сделать с перекрытием крыши, чтобы приостановить дальнейшее разрушение.

И слово «благотворительность» применительно к Каменеву какое-то… неподходящее. Он живет жизнью, заботами и нуждами села, вкладывает душу в благоустройство и возрождение. Это касается и стоящей рядом Нижней Колыбельки, и старинной Знаменки на Тамбовщине - второго семейного «посада» предков великого Рахманинова.

День села, проводы зимы, народные праздники - ничто не обходится без поддержки КФХ «Каменев».

- Сейчас сплю спокойно, у нас новый трактор, чистим дороги лучше, чем в райцентре, - делится Николай Ушаков, 25 лет возглавляющий Нижне-Колыбельский с/совет. - Помощь от КФХ постоянна, вот и со столовой помогли, селяне очень довольны.

Оно и есть отчего - некогда полуразрушенное здание восстановили, отремонтировали - да так, что любо-дорого посмотреть. Внутри со вкусом оформлен интерьер, хорошая мебель, оборудование - получше иного городского кафе.

И в этом весь Каменев - если что делать, то добротно, на совесть, бескорыстно.

- Никогда ни с кем не ругался, для меня важно внимание к людям, человеческий подход. А трудиться надо с душой, по совести, тогда всего добьешься, - откровенничает Александр Егорович.

Наверное, потому «у Каменева все хорошо», как неизменно констатирует начальство, совершая инспекционные поездки по агропредприятиям региона.

Фото автора.

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