Группа НЛМК выступила стратегическим партнером первого российского акселератора экологических стартапов

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Вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв принял участие в открытии акселератора GreenTech Startup Booster (GTSB) - первой российской площадки для стартапов в сфере экологии. Проект организован фондом «Сколково» при поддержке Минприроды РФ и Минстроя РФ. Группа НЛМК выступила стратегическим партнером акселератора.

GTSB направлен на поиск и внедрение инновационных решений в области экологии и устойчивого развития. В проекте участвуют компании, которые имеют разработки в высокой стадии готовности для внедрения. Проекты направлены на снижение углеродного следа и выбросов парниковых газов, повышение эффективности очистных сооружений по воде и воздуху, утилизацию отходов и т.д.

GTSB поможет объединить усилия бизнеса, исследовательских центров и разработчиков для продвижения новых «зеленых» технологий в промышленности, а также сократить время на внедрение перспективных идей.

Акселератор рассчитан на 500 технологических стартапов, в финал попадут 30 лучших участников. Финалистам предложат дальнейшую проработку пилотных проектов на площадках индустриальных партнеров, в том числе, - Группы НЛМК.

На площадках Группы НЛМК уже реализуется ряд инновационных проектов в области экологии, которые позволяют улучшать мониторинг параметров окружающей среды и снижать экологическое воздействие производства. Участие в проекте «Сколково» позволит компании существенно расширить пул таких проектов и найти новые эффективные экологические решения для актуальных задач по охране воздуха, воды, переработке попутной продукции и декарбонизации.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.