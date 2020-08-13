НЛМК возобновил соревнования корпоративной Спартакиады

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На Новолипецком металлургическом комбинате, флагманской площадке Группы НЛМК, в августе возобновились соревнования в рамках Спартакиады-2020 – крупнейшего в регионе круглогодичного первенства с участием спортсменов всех цехов предприятия и ряда липецких компаний. Второй этап соревнований - шахматный турнир – прошел с соблюдением всех норм Роспотребнадзора после пятимесячного перерыва, связанного с ограничительными мерами из-за пандемии.

По итогам всех поединков первое место в турнире заняла команда дирекции по энергоэффективности, второе – ремонтное управление, третье – представители цеха по ремонту прокатного оборудования. В личном зачете не было равных Ивану Мореву, представителю дирекция по энергоэффективности.

После двух видов Спартакиады лидируют спортсмены кислородного цеха, ремонтного управления и первого доменного цеха. Ожидается, что до конца года пройдут соревнования еще по 18-ти видам спорта: баскетболу, волейболу, миди- и мини-футболу, бадминтону, бильярду, настольному теннису, городкам, дартсу, легкоатлетическому и силовому двоеборью, кроссу, гиревому спорту, пулевой и стендовой стрельбе, стрелковому полиатлону, эстафетному плаванью, легкоатлетической эстафете.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2020 году спортивные объекты клуба «Липецкий металлург» будут открыты как для сотрудников НЛМК, так и для всех жителей города. В пулевом тире можно будет получить навыки по безопасному обращению с винтовкой и пистолетом, а на стрелково-стендовом комплексе – поупражняться в стрельбе по летающим мишеням.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.