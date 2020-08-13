Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 13 августа 2020 года: еще 16 заболевших

В Липецкой области еще 16 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот четверг, 13 августа, в Липецкой области зафиксировали 4 766 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 16 липчан. Напомним, что днем ранее диагноз подтвердился у 19 человек. Большинство заразившихся, как и ранее, в Липецке.

За время пандемии 3 963 жителя региона справились с болезнью. Лечение продолжают 764 человека. Причем у большинства пациентов COVID-19 протекает в легкой форме. В больницах лежат 236 пациентов. Под подозрением на выделение вируса 132 липчанина.

Не удалось спасти 23 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Во вторник, 11 августа, сообщили о смерти 60-летней жительницы Добринского района. У пенсионерки была тяжелая патология почек и сердечно-сосудистой системы.