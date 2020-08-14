Для безопасности школьников в Липецке изменят маршрут автобуса №90

В Липецке изменят схему движения автобуса №90 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке изменят маршрут №90. Автобусы начнут ходить по новой схеме с конца месяца, 31 августа. Новый маршрут: "остановка "Чаплыгинское шоссе" - улица Баумана - Р-119 - улица ПОжарского - площадь Заводская - остановка "улица Баумана" в направлении Студеновской - Ковалева, разворот под мостом - остановка "улица Баумана" в направлении одноименной улицы - автостанция "Сокол" - улица Бабушкина - Троицкий храм, разворот - Бабушкина - Пожарского - Р-119 - Баумана - остановка "Чаплыгинское шоссе".

Изменить схему движения транспорта попросили липчане. А точнее, родители учеников, проживающих в районе остановок "Мост", "Автобаза" и СНТ "Речное". Пока идет реконструкция на улице Баумана, взрослые решили проработать безопасный маршрут до школы №41.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подвозить школьников прямо к учебному заведению не получится - слишком плотная застройка и узкие дороги. Тогда чиновники решили изменить маршрут автобуса №90, а также увеличить количество транспорта на линии.

Так, ребята смогут доезжать на автобусе до пересечения улиц Пожарского и Бородинской, либо до перекрестка улиц Бабушкина и Бардина. А там до школы останется дойти около 500 метров.