Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 14 августа 2020 года: заболели 17 человек

В Липецкой области коронавирусом заболели еще 17 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на 14 августа в Липецкой области зафиксировано 4 783 случая заражения коронавирусом. По данным регионального оперативного штаба, за сутки заболели еще 17 липчан.

Накануне, 13 августа, выявили 16 больных. Из них 9 жителей Липецка. Областной центр, как и ранее, лидирует среди районов области по количеству зараженных. Еще 3 - из Ельца. По 2 случая зарегистрировано в Грязинском и Тербунском районах. Напомним, всю неделю число новых заболевших колебалось от 16 до 19 человек.

COVID-19 побороли 4 078 липчан. На лечении находятся 665 пациентов. У 425 из них болезнь протекает в легкой форме, поэтому их наблюдают на дому. Еще 240 человек пришлось отправить в больницы. Инфекцию подозревают у 132 жителей региона. С подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в Липецкой области скончались 23 человека.