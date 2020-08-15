Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 15 августа 2020 года: выздоровели еще 72 человека

Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

К этой субботе, 15 августа, В Липецкой области выявлено 4 800 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки COVID-19 заразились 17 человек. Большинство из Липецка - 11. В Грязинском районе зафиксировано 3 новых случая. В Липецком районе - 2. В Ельце заболел 1 местный житель. Напомним, днем ранее было тоже 17 заразившихся.

По информации регионального оперативного штаба, еще 72 липчанина переболели коронавирусом. За время пандемии выздоровели 4 205 жителей региона. Лечение продолжают 572 пациента. У 340 из них легкая форма вируса. Они находятся дома. У 232 человек болезнь протекает в более тяжелой форме. Они лежат в больницах под наблюдением медиков.

У 144 липчан подозревают коронавирус. Не смогли справиться с болезнью 23 человека.