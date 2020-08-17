Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 17 августа 2020 года: заразились 18 человек

В Липецкой области еще 18 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот понедельник, 17 августа, коронавирус выявили еще у 18 жителей Липецкой области. По информации регионального оперативного штаба, всего инфекцией заразились 4 834 липчан.

Днем ранее заразились 16 человек. В Липецке выявили 9 случаев. В Ельце, Грязинском, Елецком, Краснинском, Становлянском, Усманском и Чаплыгинском районах по 1 новому заболевшему.

В регионе 4 209 человек победили COVID-19. Продолжают лечение 584 пациента. Из них 236 липчан положили в больницу. У них болезнь протекает в более тяжелой форме. Им необходим постоянный присмотр. Остальные 348 человек лечатся дома. Под подозрением на коронавирус 144 липчан. К сожалению, спасти не удалось 23 жителей региона. У пациентов были тяжелые патологии, которые осложняли лечение.