В Липецке в Молодежном парке появились 2 аллеи со скамейками

В Липецке благоустраивают парк Молодежный Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке завершили 1 этап благоустройства парка Молодежный. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на территории обустроили пешеходную аллею шириной 3 м, длиной 574 м. Она соединила улицу Кривенкова с ТРЦ "Ривьера".

На дорожке установили 12 скамеек с закругленными углами - все ради безопасности липчан по время прогулок. Рядом с ними поставили 8 антивандальных урн из бетона. Еще одна аллея с 6 скамейками появилась вдоль улицы Катукова. Ее протяженность 458 м.

В Липецке благоустраивают парк Молодежный Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Напомним, работы в парке ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Жилье и городская среда". Преобразования в Молодежном парке продолжатся. Дальнейший проект благоустройства уже разрабатывают.

На территории хотят создать уютные зоны для семейного отдыха, места для пикника и площадки для занятий спортом. Также планируется установить входную группу в парк. Предполагается, что она появится на месте парковки в районе Кривенкова. Но пока это все планы. Как только концепция будет готова, ее вынесут на общественные обсуждения.