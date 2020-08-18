Более 700 предпринимателей в Липецке выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

.

Это на 35 процентов превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Юбилейной компанией стала сеть быстрого питания «Буфет». Специалисты провайдера организовали систему видеонаблюдения на точках продаж клиента из 14 камер внутреннего и внешнего видеонаблюдения.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Представителям среднего и малого бизнеса мы предлагаем не просто «железку», которую необходимо самому установить и привязать к аккаунту. “Ростелеком” обеспечивает сервис, где специалисты выполнят комплекс строительно-монтажных работ, предоставят облачное хранилище для видеозаписей и окажут круглосуточную техническую поддержку. Все эти меры помогают экономить клиентам время и деньги, дают возможность обезопасить свой бизнес, контролировать производственные работы и повышать лояльность покупателей. Сеть быстрого питания “Буфет” —одна из таких компаний, для которой мы организовали видеонаблюдение, подключили к высокоскоростному интернету и установили “Ростелеком Экраны”. Наши сервисы помогут заказчику наладить дополнительную коммуникацию с покупателями, демонстрировать информационный контент и собирать данные о посетителях, например, пол и возраст».

Константин Веденков, руководитель сети быстрого питания «Буфет»:

«В начале марта 2020 года в новых условиях оказались и люди, и бизнес. Необходимо было соблюдать самоизоляцию и при этом контролировать состояние дел в компании. Видеонаблюдение от “Ростелекома” прекрасно справилось с этой задачей: в личном кабинете я наблюдал за каждой из точек продаж, легко переходя от одной к другой, ведь все камеры объединены в едином цифровом пространстве».

Сервис «Видеонаблюдение для бизнеса» — комплексное решение по безопасности коммерческих объектов. В услугу входят установка видеокамер, доступ и выгрузка видеоматериалов из облачного хранилища, видеоаналитика, настройка сценариев работы камер. Управление услугой осуществляется через личный кабинет пользователя или мобильное приложение.

Решение «Ростелеком Экраны» это платформа для создания эффективного канала коммуникаций с аудиторией и централизованного управления рекламным и информационным контентом. Система устанавливается в офисах, торговых центрах, больницах, кафе, салонах красоты, университетах и других коммерческих или государственных учреждениях. Вся статистика о взаимодействии с аудиторией собирается в защищенном облачном хранилище «Ростелекома» для последующего анализа. Эти данные будут доступны абонентам в личном кабинете, что позволит им своевременно корректировать маркетинговую политику.

Узнать подробнее об услуге можно на сайте компаниии по телефону горячей линии 8-800-200-3000.

реклама

Фото предоставлено «Ростелеком»