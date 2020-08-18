Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 18 августа 2020 года: выздоровели еще 50 человек

Еще 50 липчан победили коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на 18 августа в Липецкой области коронавирусом заразились 4 850 жителей. За минувшие сутки диагноз подтверился еще у 16 человек. Из них 9 жителей Липецка. По 2 человека из Грязинского и Добровского районов. В Данковском, Тербунском и Чаплыгинском районах по 1 новому случаю.

По данным регионального оперштаба, на лечении находится 561 пациент. У 331 липчанина болезнь протекает в легкой форме. Поэтому за состоянием этих людей медики наблюдают на дому. У 230 человек состояние хуже. Они лежат в больницах.

Выздоровели 4 265 жителей региона. За сутки еще 50 пациентов справились с болезнью. COVID-19 подозревают у 129 человек. Не смогли справиться с болезнью 24 липчанина. Утром стало известно о новом умершем - 66-летнем жителе Елецкого района.