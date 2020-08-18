Под Липецком нашли обломки истребителя, сбитого во время Великой Отечественной войны

Следователи-криминалисты помогают участникам раскопок под Липецком Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области во время раскопок обнаружили фрагменты самолета. Это случилось в окрестностях села Солдатского Тербунского района. По предварительным данным, летательный аппарат сбили в бою летом 1942 года, когда на Тербунской земле шли кровопролитные бои.

Участники поисковых отрядов с глубины в 2 метра подняли части деревянной обшивки и заднее шасси. Специалисты предполагают, что они принадлежали истребителю ЛаГГ-3. Здесь же обнаружили останки погибшего летчика. Его имя и подробности случившегося планируют установить с помощью номерных деталей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, место падения самолета также исследовали следователи-криминалисты. Они обозначили участки, где сработали металлодетекторы. При раскопках там нашли немецкий снаряд калибром 206 мм и другие детали самолета.

Руководитель регионального СКР Евгений Шаповалов отметил, что Следственный комитет области окажет продолжит помогать поисковикам в этом важном деле. Работы в Тербунском районе продлятся до глубокой осени.