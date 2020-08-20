Работники НЛМК стали победителями региональных конкурсов изобретателей и инженеров

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Лучшими среди рационализаторов и изобретателей региона стали пятеро специалистов предприятия. Изобретения и инициативы Евгения Третьякова, Михаила Пупышева, Михаила Пустовалова, Евгения Варшавского и Антона Рыбочкина направлены на снижение затрат и увеличение производительности агрегатов. Они успешно внедрены в производство и принесли высокие экономические эффекты.

К примеру, благодаря решению Михаила Пустовалова установлено новое дробильно-сортировочное оборудование, которое позволяет в полном объеме перерабатывать доменный шлак для последующего использования высококачественной продукции в дорожном строительстве. Изобретение Антона Рыбочкина помогает повысить производительность и надежность агрегатов непрерывного горячего цинкования, улучшить их энергоэффективность, увеличить скорость технологического процесса.

Победителями областного конкурса «Инженер года» стали семеро представителей НЛМК: Валерий Ролдугин, Владимир Бобрышов, Сергей Мясоедов, Юрий Крюков, Вячеслав Крюков, Павел Пятых и Юрий Душкин. Их проекты позволили повысить эффективность производственных процессов, внедрить новые технологии на различных участках предприятия, снизить расход энергоресурсов, улучшить условия труда, снизить воздействие производства на окружающую среду.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.