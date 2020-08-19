Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 19 августа 2020 года: болезнь победили еще 134 человека

Липчане побеждают коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту среду, 19 августа, в Липецкой области новую коронавирусную инфекцию выявили у 4 867 жителей. По данным регионального оперштаба, за сутки диагноз подтвердился у 17 человек. Среди районов по числу заболевших продолжает лидировать областной центр. В Липецке 5 зараженных. В Елецком, Грязинском и Усманском районах по 3. В Ельце заболели 2 местных жителя. В Хлевенском районе – 1.

В настоящий момент лечатся 444 человека. Из них 217 пациентов находятся дома – у них легкая форма COVID-19. Остальные 227 липчан лежат в больницах. Под подозрением на выделение вируса – 112 человек.

За сутки еще 134 жителя региона победили болезнь. За все время пандемии выздоровели 4 399 пациентов. Но есть и смертельные случаи. В Липецкой области умерли 24 человека.