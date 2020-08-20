«Липчане получают у нас офтальмологическую помощь на высочайшем уровне»

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Центр Липецка, улица Ленина. Здесь, в одном из самых известных медучреждений (со статусом 3-го уровня) региона, расположены офтальмологические отделения способные конкурировать со знаменитым «федоровским» МНТК «Микрохирургия глаза». Пациентам тут оказывается высокотехнологичная медпомощь (ВМП), и уровень работы отделений непрерывно растет. Недавно здесь начали успешно оперировать на оборудовании европейского класса.

- Все благодаря поддержке главы региона – новая аппаратура поступила в кратчайшие сроки. Хорошо помогает и программа «губернаторский миллион» - мы приняли 4-х врачей-офтальмологов, врача-терапевта, - комментирует главврач больницы, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Николай Лебедев.

Случаев заноса COVID-19 не было

Больница и поликлиника сегодня работают в полном объеме. И в период пандемии больница оказывала медицинскую помощь пациентам с социально значимыми заболеваниями. Случаев заноса коронавируса не было, и все это благодаря соблюдению жестких требований и контролю. Для профилактики возникновения очагов инфекции обеспечена предварительная запись на амбулаторный прием, уже с входной группы поликлиники работают дежурные администраторы, четко разделены потоки пациентов, обязательно соблюдение социальной дистанции, масочного режима, Для диагностики и обследования «температурящих» пациентов работают мобильные бригады с выездом на дом.

- Мы выполняли и продолжаем соблюдать все предписания, рекомендации Роспотребнадзора, главного санитарного врача, - отмечает Лебедев, - Проводим ежедневные оперативные совещания, обучение, тренировки персонала. Полученный опыт поможет и в преддверии сезонного гриппа. Мы начали проведение профилактических осмотров, продолжаем диспансеризацию взрослого населения, возобновили плановую иммунизацию, показатели, установленные Минздравом, обязательно выполним.

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«Будем готовить своих специалистов»

В отделениях ежегодно более 4 тысяч случаев оказания офтальмологической помощи (по системе ОМС) – практически все ее виды липчане могут получить, не выезжая за пределы региона. И список выделенных федеральных квот на проведение ВМП будет расширяться.

- Планируем сделать наше учреждение клинической базой, с учетом подготовки на ней студентов, ординаторов и врачей региона по различным специальностям, обучение пройдут все врачи-офтальмологи региона, - делится планами Николай Васильевич, - Решение поддержали областные власти, подписан соответствующий договор с Воронежским госмедуниверситетом.

С хорошими перспективами.

В этот день 68-летней Любови С. сделали операцию (с максимально возможным результатом) на 2-м глазе по поводу катаракты, и она уже готовится к выписке.

- Медицинская помощь оказана в рамках ОМС, условия хорошие, персонал отзывчивый, - отмечает довольная пациентка.

- Второй день оперирую на новой аппаратуре, я в восторге. Мы вторые в ЦФО, кто располагает оборудованием такого класса. Это то, ради чего я сюда приехала, - делится зав. офтальмологическим отделением №1, доктор медицинских наук Наталья Полянская.

А приехала она сюда в декабре по приглашению администрации Липецкой области из Воронежа (попала и в программу «губернаторский миллион»), проработав более 20 лет в областной клинической офтальмологической больнице. Главная цель – развивать в Липецком регионе офтальмологию по современным стандартам и готовить высококлассных специалистов.

- Сделать еще предстоит многое, мы в начале пути, но с хорошими бонусами – в виде современного оборудования и готовности врачей региона помогать нам, - отмечает Полянская. – Пока не хватает кадрового резерва. Но надеемся, что уже в этом году начнем готовить у себя классных специалистов согласно договора с ВГУ, в том числе, и по витреоретинальной хирургии. В планах также создание Центра высокотехнологичной помощи. Поле деятельности обширное, но работать интересно, потенциал есть, как и поддержка со стороны руководства. Надеюсь, все получится.

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Владимир КУЛИК.

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