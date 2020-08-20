Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 20 августа 2020 года: 434 человека продолжают борьбу с COVID-19

Коронавирусом в Липецкой области заболели еще 16 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

К этому четвергу, 20 августа, коронавирус выявили у 4 883 жителей Липецкой области. За сутки заболели 16 человек. По данным регионального оперштаба, большинство случаев зарегистрированы в Липецке - 9. В Ельце заразились 3 местных жителя. В Тербунском и Грязинском районах по 2 новых случая.

За время пандемии выздоровели 4 424 липчанина. За минувшие сутки медики выписали 25 пациентов. Продолжают лечение 434 человека. Из них 217 находятся дома с легкой формой COVID-19. Остальных 217 пришлось госпитализировать.

Коронавирусную инфекцию подозревают у 118 липчан. Есть и смертельные случаи. Этим утром стало известно о 25 смерти пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Спасти не удалось 59-летнюю пенсионерку из Ельца. У нее была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет