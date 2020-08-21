Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 21 августа 2020 года: лечатся 433 человека

За сутки коронавирусом заболели 18 человек в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

К этой пятнице, 21 августа, в Липецкой области заразились коронавирусом 4 901 житель. За сутки инфекцию выявили у 18 человек. По количеству заболевших в регионе, как и ранее, лидирует Липецк - 10 новых случаев. В Ельце - 3. В Грязинском районе заразились 2 местных жителя. В Долгоруковском, Елецком и Задонском районах по 1 заболевшему.

По информации регионального оперштаба, за время пандемии в Липецкой области выздоровели 4 443 жителя. За минувшие сутки медики выписали 19 липчан. Лечение продолжают 433 человека. Из них 215 пациентов врачи наблюдают на дому. У остальных 218 COVID-19 протекает в более тяжелой форме - их положили в больницу.

У 110 липчан подозревают коронавирус. Не смогли справиться с болезнью 25 человек. В минувший четверг умерла 59-летняя пенсионерка из Ельца. У женщины была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет.