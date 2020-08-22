В День флага на Городище подняли флаг, а по улицам Липецка проехали байкеры

День флага в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту субботу, 22 августа, в Липецке празднуют День флага. На Городище состоялась торжественная церемония поднятия триколога. В ней участвовали мэр города Евгения Уваркина, спикер горсовета Александр Афанасьев и Герой России Олег Сторожук. Флаг РФ подняли под звуки гимна России - его исполнил духовой оркестр.

День флага в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, одновременно с этим волонетры растянули на площадке огромный триколор. Евгения Уваркина поздравила липчан с праздником.

День флага в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

- Многовековая история России доказывает, что именно в этих качествах сила нашего народа, - сказала мэр Липецка. - Когда мы смотрим на флаг, мы вспоминаем подвиги наших предков, осознаем себя гражданами великой страны. Поэтому День флага – это, прежде всего, День гордости. Дорогие друзья, я от всей души поздравляю вас с праздником. Желаю вам мира, добра, гармонии и тепла! А нашей стране – спокойствия и процветания!

Затем по улицам города проехали байкеры с флагами РФ. А до конца дня волонтеры будут раздавать липчанам ленточки-триколоры. Всего планируется раздать 14 тыс. мини-флагов.