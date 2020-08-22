Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 22 августа 2020 года: заболели 17 человек

У 17 человек в Липецкой области выявили коронавирус Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту субботу, 22 августа, в Липецкой области выявили 4 918 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики диагностировали инфекцию еще у 17 человек: 9 из Липецка, 2 из Грязинского района, 2 из Липецкого района, а также по 1 заболевшему в Ельце, Долгоруковском и Елецком районах.

За время пандемии в области выздоровели 4 467 жителей. По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки врачи выписали 24 липчан. Результаты обследований показали, что пациенты полностью здоровы.

Лечение продолжают 426 человек. Из них 212 липчан медики наблюдают на дому. У них COVID-19 протекает в легкой форме. У остальных 214 жителей региона боеле тяжелое течение болезни. Они лежат в больницах. У 140 липчан подозревают коронавирусную инфекцию. Умерли 25 человек с подтвержденным диагнозом.