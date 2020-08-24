НЛМК выполнил специальный заказ российских машиностроителей

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Новолипецкий металлургический комбинат, основная площадка Группы НЛМК, и российская металлоторговая компания А ГРУПП в рамках предоставления клиенту комплексного решения разработали и поставили Окскому машиностроительному заводу (ОМЗ) в Нижегородской области первую партию горячекатаных листов жаростойкой и износостойкой стали марки 25Х. Применение этой стали для производства быстро изнашивающихся элементов вагонных тележек – узлов ходовой части железнодорожных вагонов – повышает срок эксплуатации деталей и снижает затраты при обработке металла.

Производство данной марки потребовало от НЛМК разработки нового химического состава металла, корректировки технологии выплавки и обработки стали, а также режима горячей прокатки. Тестирование подтвердило, что, в отличие от используемой ОМЗ ранее марки стали, металл НЛМК на 10% прочнее и может обеспечить более надежную эксплуатацию узлов ходовой части вагонов. Кроме того, испытания на заводе показали, что предложенная марка стали требует меньших затрат при металлобработке.

«Постоянное взаимодействие с клиентами позволяет нам совершенствовать технологию и повышать качественные характеристики продукции. Совместное развитие в этом направлении будет способствовать росту конкурентных преимуществ наших клиентов и увеличению портфеля заказов компании за счет создания новых видов продукции», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.