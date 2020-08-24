Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 24 августа 2020 года: выздоровели 4477 человек

В Липецке коронавирусом болеют 450 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

К этому понедельнику, 24 августа, в Липецкой области зафиксировано 4 952 случая заражения коронавирусом. По информации регионального оперштаба, за сутки заболели 18 человек. Из них 10 зараженных выявили в Липецке. В Ельце - 3 местных жителя. В Задонском районе 2 новых случая. В Долгоруковском, Усманском и Липецком районах по 1 заболевшему.

На лечении находятся 450 липчан. У половины из них COVID-19 протекает в легкой форме. Поэтому медики наблюдают этих людей на дому. У 235 человек более тяжелое течение болезни. Они лежат в больницах. Еще у 139 подозревают инфекцию.

За время пандемии выздоровели 4 477 человек. За минувшие сутки с болезнью справились 7 жителей региона. К сожалению, есть и смертельные случаи. Не удалось спасти 25 человек.