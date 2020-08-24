Липецкэнерго вносит значимый вклад в развитие инфраструктуры дошкольных учреждений региона

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Для подключения к электросетям строящегося дошкольного учреждения в поселке Южный села Хлевное и котельной, которая обеспечит его автономное отопление общей мощностью 100 кВт, энергетики построили 40 метров воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, установили две железобетонные опоры и два выносных пункта учета электроэнергии. Возведение детсада осуществляется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Его двухэтажное здание, которое уже в ноябре примет 80 первых малышей, будет оборудовано подъемниками для детских колясок и маломобильных групп населения, а также раздаточной с кухонными лифтами.

Для обеспечения качественного электроснабжения уже функционирующего детского сада в городе Грязи специалистами Липецкэнерго построено 30 метров воздушной ЛЭП 0,4 кВ, заменено около 300 метров голого провода на самонесущий изолированный, обладающий повышенными характеристиками безопасности, установлено 8 новых железобетонных опор.

«Своевременное предоставление необходимой мощности для функционирования социально значимых объектов на особом контроле у энергетиков. Мы продолжаем работать, соблюдая все меры безопасности, выполняя главную задачу – обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, - отметил заместитель директора – главный инженер «Россети Центр Липецкэнерго» Михаил Боев.

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