Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 25 августа 2020 года: выздоровели 29 человек

За сутки 16 липчан заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

К этому вторник, 25 августа, в Липецкой области коронавирусом заразились 4 968 жителей. По информации регионального оперативного штаба, за сутки диагноз подтвердился у 16 человек: в Липецке заболели 11 человек, в Краснинском районе 3 местных жителя, в Ельце и Данковском районе - по 1.

На лечении находятся 437 липчан. Из них 232 пациента лежат в больницах - им необходим постоянный присмотр врача. Остальных 205 человек наблюдают на дому. У них COVID-19 протекает в легкой форме. Под подозрением на выделение вируса 135 липчан.

За минувшие сутки медики выписали 29 человек. За время пандемии выздоровели 4 506 жителей региона. Но есть и те, кто не смог справиться с болезнью. В Липецкой области с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались 25 человек.