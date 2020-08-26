НЛМК увеличит мощности по производству оцинкованного проката

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Новолипецкий металлургический комбинат приступил к реализации проекта строительства агрегата непрерывного горячего цинкования №5 (АНГЦ-5) производительностью 450 тыс. тонн проката в год. Новое оборудование будет выпускать высококачественный прокат для строительной отрасли, автопрома и производства бытовой техники.

В 2019 году НЛМК подписал контракт с компанией Tenova (Италия) на выполнение базисного инжиниринга и поставку основного технологического оборудования. Пуск оборудования запланирован на 2022 год. Инвестиции в проект составят более 12 млрд руб.

В настоящее время производство проката с покрытиями на Липецкой площадке включает четыре агрегата непрерывного горячего цинкования суммарной мощностью 1,25 млн тонн в год и три агрегата полимерных покрытий мощностью 0,55 млн тонн в год.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.