Более полутора тысяч школьников Липецкой области получат от НЛМК подарки к 1 сентября

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Подготовка ребенка к школе - нелегкое испытание для семейного бюджета, особенно если это касается многодетных и малообеспеченных семей. Так, по опросам липчан, чтобы в этом учебном году собрать школьника ко Дню знаний, необходима сумма от 10 тысяч рублей (с учетом формы). И потому любая помощь здесь будет хорошим подспорьем для семьи.

На протяжении многих лет такую поддержку в канун Дня знаний оказывает социальный партнер НЛМК – фонд «Милосердие». Благотворительная акция направлена на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, а также школьникам из малообеспеченных и многодетных семей.

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«Дарить подарки вдвойне приятней»

- Вчера были в липецкой средней школе №17, к 1 сентября посетим еще более 20 образовательных учреждений, - поясняет и.о. руководителя фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. – Первоклашки и старшеклассники пришли с родителями, получили в подарок рюкзачки с набором школьных принадлежностей. Счастливые лица детей - это надо видеть, чувствуется, что ребята соскучились по школе. Да и нам радостно на душе, ведь подарки дарить вдвойне приятней, чем получать.

Для каждой возрастной группы сотрудники фонда подбирают рюкзаки разной формы и расцветки, отличается и содержимое. При подборе канцтоваров учитывается каждая «мелочь» - в рюкзаке тетрадки и цветная бумага, краски и карандаши, фломастеры, пенал, готовальня, ластик и еще много чего. Кстати, такой «начиненный» рюкзачок потянет примерно на полторы тысячи рублей.

- Поддержка от НЛМК стала хорошей традицией. В этом году помощь получили 25 учащихся из семей, находящихся в трудных жизненных условиях, и такой подарок поможет сократить расходы на подготовку к началу учебного года, - комментирует директор средней школы №17 г. Липецка Ирина Борисова. – Каждый получил современный красивый рюкзак с полным набором школьных принадлежностей. Такой подарок решили организовать для ребят заранее, чтобы они 1 сентября пришли в школу полностью подготовленными.

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Милосердие без границ

Благотворительной акцией НЛМК «День знаний» будет охвачено свыше 20 липецких школ. Такие рюкзаки со школьными канцтоварами к 1 сентября получат почти 800 липецких школьников из многодетных и малообеспеченных семей. Кроме того, и детям сотрудников комбината, которые в этом году станут первоклассниками, также вручат подарки от НЛМК.

В передаче подарков школьникам накануне Дня знаний активное участие приняли и местные депутаты.

- Мы совместно с Фондом ежегодно проводим акции к 1 сентября в поддержку учеников, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. Это особенно важно сегодня, когда многие находятся на изоляции или работают удаленно, - отметил Владимир Саворона, депутат Липецкого областного Совета депутатов. - Очень приятно было видеть лица первоклассников, подарки к школе, это хороший посыл на отличную учебу. Желаем им хороших оценок, родителям и учителям терпения и успехов».

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В рамках еще одной благотворительной акции «Школьная страна» более 500 воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области получат кондитерские наборы и сувениры, первоклассникам же подарят школьные принадлежности. Кондитерский набор включает множество «вкусняшек» - среди них популярные соки, мармелад, печенье и конфеты, вафли и зефир.

С началом нового учебного года липецких мальчишек и девчонок приедут также поздравить творческие коллективы городского ДК. А в День знаний шефы с НЛМК привезут подарки в Центры помощи детям - имени Эдуарда Белана и в селе Борино, а также в школы - интернаты в поселке Дачный и Тербуны.

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Многомиллионная поддержка

Благотворительный фонд «Милосердие», являющийся крупнейшей благотворительной организацией региона, реализует программу «Детство» фактически с самого своего основания в 1999 году. Фонд оказывает регулярную помощь детским учреждениям, включая детские дома – это и улучшение материально-технической базы, закупка одежды и обуви, спортинвентаря, развивающих игр.

К новому учебному году фонд «Милосердие» направил около 1 млн рублей на подготовку школ и детских садиков. Средства израсходованы на закупку спортивного инвентаря, игрового оборудования, мебели, благоустройство и ремонт. Кроме того, к новому учебному году фонд израсходовал свыше 1 млн рублей на закупку для школ средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров. Всего же, в рамках акций ко Дню знаний, фонд «Милосердие» окажет благотворительную помощь на сумму около 4 млн рублей.

Владимир КУЛИК. Фото: предоставлено фондом «Милосердие».