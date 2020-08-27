НЛМК помогает благоустраивать липецкие скверы

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НЛМК и социальный партнер предприятия – благотворительный фонд «Милосердие» начали программу благоустройства городских скверов Липецка.

За счет средств фонда изготовят более 180 скамеек и около 110 детских песочниц. В августе – сентябре их установят во дворах и скверах новых микрорайонов и старой жилой застройки Левобережного, Правобережного, Советского и Юго-Западного районов города. Точные места размещения уже обсудили с жителями близлежащих домов.

Скамейки и песочницы изготовлены из современных износостойких материалов, благодаря чему будут более долговечными и удобными в эксплуатации. Все песочницы заполнят свежим песком. Помогать в установке будут около 70 волонтеров НЛМК.

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Первые 20 скамеек и песочниц уже размещены во дворах Юго-Западного района Липецка.

«Помощь регионам присутствия Группы НЛМК в благоустройстве общественных пространств - одна из составляющих социальной политики нашей компании. В этой работе мы опираемся на поддержку наших волонтеров, на активных жителей – инициаторов проектов грантовой программы «Стальное дерево». Наш очередной проект поможет городу стать более комфортным и красивым, - прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.