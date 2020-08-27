Стагдок прекращает работу карьера в ночное время для снижения шума

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Компания Стагдок (входит в Группу НЛМК) прекращает работу карьера в ночное время с 1-го сентября, что исключит шум от работающей техники в соответствующий период.

За последние три месяца Стагдок внес ряд изменений в процесс добычи для снижения шумового воздействия взрывных работ. В частности, по границе жилой застройки высажена защитная лесополоса площадью 8,5 га, изменен график и время проведения взрывных работ в карьере, которые теперь проводятся только три дня в неделю. Компания исключила ведение горных работ в восточной части карьера, что позволило увеличить отступ его границы от населенных пунктов дополнительно на 200 метров. Введены ограничения по количеству взрывчатых веществ, изменен механизм взрывания с кардинальным снижением уровня шума.

По инициативе Стагдок организован мониторинг акустического и сейсмического воздействия с привлечением независимых аккредитованных государственных лабораторий. Их замеры подтвердили снижение шума до уровня ниже установленного норматива.

Компания будет продолжать работу по снижению воздействия на жизнедеятельность человека и окружающую среду.

Информация о Стагдоке

Студеновская акционерная горнодобывающая компания («Стагдок») - предприятие по добыче и переработке флюсовых известняков для металлургической промышленности. Компания разрабатывает Ситовский участок Сокольско-Ситовского месторождения флюсовых известняков - одного из крупнейших в России. Главный потребитель флюсового известняка - Новолипецкий металлургический комбинат, на его долю приходится 70% производимой продукции. Стагдок также поставляет известняк другим металлургическим компаниям в России, машиностроительным предприятиям, заводам цементной промышленности, предприятиям строительной и дорожно-строительной индустрии, производителям сахара.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.