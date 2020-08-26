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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 26 августа 2020 года: продолжают лечение 430 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 26 августа
Юлия КлюеваЮлия КлюеваЮлияКлюева
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Еще 17 липчан заболели коронавирусом

Еще 17 липчан заболели коронавирусом

Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту среду, 26 августа, в Липецкой области зафиксировано 4 985 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 17 человек. Причем 7 из них – жители Липецка. Еще 5 человек из Грязинского района. В Ельце выявлено 2 новых случая. В Воловском, Данковском и Добровском районах – по 1.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, медики выписали еще 24 липчан. Напомним, за время пандемии в регионе выздоровели 4 530 жителей. Но есть и те, кого не удалось спасти. Справиться с болезнью не смогли 25 человек.

Лечение продолжают 430 липчан. У 216 из них COVID-19 протекает в легкой форме. Поэтому они находятся дома. У остальных 214 пациентов более тяжелая форма болезни. Они лежат в больницах под присмотром медиков. У 154 липчан подозревают коронавирусную инфекцию.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Липецкой области 2020: последние новости

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