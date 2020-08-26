Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 26 августа 2020 года: продолжают лечение 430 человек

Еще 17 липчан заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту среду, 26 августа, в Липецкой области зафиксировано 4 985 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 17 человек. Причем 7 из них – жители Липецка. Еще 5 человек из Грязинского района. В Ельце выявлено 2 новых случая. В Воловском, Данковском и Добровском районах – по 1.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, медики выписали еще 24 липчан. Напомним, за время пандемии в регионе выздоровели 4 530 жителей. Но есть и те, кого не удалось спасти. Справиться с болезнью не смогли 25 человек.

Лечение продолжают 430 липчан. У 216 из них COVID-19 протекает в легкой форме. Поэтому они находятся дома. У остальных 214 пациентов более тяжелая форма болезни. Они лежат в больницах под присмотром медиков. У 154 липчан подозревают коронавирусную инфекцию.