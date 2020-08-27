«Россети Центр» способствует развитию агропромышленного комплекса Липецкой области

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Для реализации проекта энергетики построили воздушную линию (ВЛ) 10 кВ, произвели реконструкцию ВЛ 10 кВ «Комплекс», осуществили наладку устройств релейной защиты ячейки в распределительном устройстве 10 кВ подстанции «Набережное», от которой запитаны объекты агропредприятия. Общий объем присоединенной мощности составил 650 кВт.

ООО «Сельхозинвест» - один из лидеров сельскохозяйственного производства Липецкой области. Холдинг специализируется на выращивании зерновых, технических, плодовых и кормовых культур, а также производит мясо крупного рогатого скота и молоко. Площадь сельскохозяйственных угодий ООО «Сельхозинвест» составляет более 24 тысяч га.

«Россети Центр Липецкэнерго» вносит существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. С начала года энергетики присоединили к сетям 10 объектов АПК с суммарной мощностью более 2,5 МВт. Среди них такие крупные предприятия как ООО «Елецкий», являющееся растениеводческим подразделением одного их крупнейших агрохолдингов Липецкой области - Группы компаний «Трио», АО «Агропромышленное объединение «Аврора», объединившее десяток хозяйств по производству зерновых культур из трех районов области, ОАО «Боринский сахарный завод», ОАО «Хмелинецкий сельскохозяйственный комбинат», ОАО «Задонский элеватор».

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Фото предоставлено «Липецкэнерго»