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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 27 августа 2020 года: число заболевших перевалило за 5000

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 27 августа
Юлия КлюеваЮлия КлюеваЮлияКлюева
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Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области перевалило за 5 тыс.

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области перевалило за 5 тыс.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

К этому четвергу, 27 августа, заболевших коронавирусом в Липецкой области перевалило за 5 тыс. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии инфекцию выявили у 5 001 жителя региона. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 16 человек.

По количеству зараженных продолжает лидировать Липецк - 11 новых случаев. В Усманском районе заболели 2 человека. В Воловском, Измалковском и Липецком районах по 1.

В настоящий момент с COVID-19 борются 413 липчан. Из них 155 пациентов находятся дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Осталдьных 258 человек пришлось направить в больницу. Коронавирус подозревают у 154 липчан.

Выздоровели 4 562 пациента. За минувшие сутки медики выписали еще 32 жителей региона. В Липецкой области умерли 26 человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Липецкой области 2020: последние новости

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