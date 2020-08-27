Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 27 августа 2020 года: число заболевших перевалило за 5000

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области перевалило за 5 тыс. Фото: Юлия КЛЮЕВА

К этому четвергу, 27 августа, заболевших коронавирусом в Липецкой области перевалило за 5 тыс. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии инфекцию выявили у 5 001 жителя региона. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 16 человек.

По количеству зараженных продолжает лидировать Липецк - 11 новых случаев. В Усманском районе заболели 2 человека. В Воловском, Измалковском и Липецком районах по 1.

В настоящий момент с COVID-19 борются 413 липчан. Из них 155 пациентов находятся дома - у них болезнь протекает в легкой форме. Осталдьных 258 человек пришлось направить в больницу. Коронавирус подозревают у 154 липчан.

Выздоровели 4 562 пациента. За минувшие сутки медики выписали еще 32 жителей региона. В Липецкой области умерли 26 человек.