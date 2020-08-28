На НЛМК определили лучших электромонтеров

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, провел третий по счету в этом году конкурс профессионального мастерства среди рабочих специальностей. В ходе состязаний определяли лучшего среди электромонтеров по ремонту и обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки, которые применяются на железных дорогах.

В конкурсе участвовало около 70 работников цеха обслуживания путевой инфраструктуры управления железнодорожного транспорта. Жюри оценивало знание конкурсантами устройства систем железнодорожной автоматики, их умение работать с измерительными приборами и с электрическими схемами. Работники также демонстрировали знания требований охраны труда и промышленной безопасности, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Практическое задание включало поиск и устранение на время неисправностей на макете устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Лучше других с конкурсным заданием справился Алексей Левданский. Среди молодых специалистов победителем стал Евгений Лунёв.

В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 35 - по основным рабочим специальностям. Во всех конкурсных соревнованиях в 2020 году примут участие около 2000 сотрудников предприятия. Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия. Участники и победители профессиональных состязаний имеют возможность непрерывного обучения и развития, что помогает их карьерному росту. Звание лучшего по профессии дает работнику не только дополнительную премию, но и преимущества при участии в программе «Жилье молодым металлургам», а также баллы в конкурсе наставников.

В 2019 году в профессиональных соревнованиях по основным рабочим специальностям участвовали около 1500 работников комбината.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.