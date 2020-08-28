«Стальное дерево» поможет увековечить память героя войны

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В Липецке завершился первый этап проекта «Памятник герою» по увековечиванию памяти участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Бориса Голубовского. Проект сотрудницы НЛМК Марины Пустоваловой в этом году стал победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие».

На средства гранта липецкий скульптор, член Союза художников России Геннадий Кривопусков уже изготовил портретный рельеф в глине в натуральную величину. Затем на его основе будет создана гипсовая форма и сам памятный знак, который установят на фасаде здания на улице Льва Толстого, 23а. На том месте стоял дом, откуда Борис Голубовский ушел на фронт. Торжественное открытие знака планируется в сентябре.

Борис Эдуардович Голубовский (1922-1945) – родной брат деда Марины Пустоваловой. В августе 1944 года во главе передового отряда четырех Т-34 он выбил немецкие войска с их позиций, уничтожил два танка и ворвался в литовский город Нямунелё-Радвилишкис. Когда танк Голубовского загорелся, раненный танкист выбрался из машины и автоматным огнем уничтожил около 30 солдат и офицеров противника. Действия Голубовского и его отряда помогли выполнить боевую задачу. За этот подвиг офицер был удостоен звания Героя Советского Союза. Голубовский скончался в июне 1945 года после тяжелого ранения.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.

В 2020 году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.