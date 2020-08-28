Павел Путилин: «Мы ужесточим требования к «псевдообщепитам» в многоквартирных домах»

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Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, в Липецком регионе еще действуют ограничения, связанные с распространением инфекции. И очередная 44 сессия прошла в форме заочно-открытого голосования, без присутствия в зале народных избранников.

В ходе сессии парламентарии рассмотрели 19 вопросов. В их числе - поправки в бюджет, финансовая поддержка муниципалитетов, выплаты на детей малоимущим семьям, ограничение розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах, поддержка медиков и соцработников.

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Поддержка многодетным и малоимущим семьям возрастет

Из федерального бюджета Липецкая область получила почти 605 млн рублей. За счет областных и федеральных средств почти 340 млн рублей направлено на предоставление ежемесячных выплат малоимущим семьям на детей от 3 до 7 лет включительно.

Для многодетных семей будут проиндексированы на 10% социальные выплаты за школьную и спортивную форму – они соответственно составят 2750 и 2210 рублей.

Тем, кто уже получил в этом году компенсацию, также будет предоставлена доплата, так как норма закона начала действовать с 1 января текущего года. Эта сумма будет начислена автоматически.

До 1 октября продлен и срок подачи заявления на получение компенсации за содержание ребенка в детском саду. Ее получат семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Упростится и сама процедура получения компенсации.

Сладкая жизнь для «наливаек» заканчивается

Депутаты проголосовали за дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя. Изменения коснутся заведений в жилых многоквартирных домах, имеющих статус объектов общественного питания. Теперь продавать алкоголь смогут те, у кого зал обслуживания посетителей не менее 50 кв метров.

- Ограничения коснутся так называемых «наливаек», закусочных в жилых домах. Таких «псевдообщепитов» полно в каждом районе, и с каждым годом растет количество жалоб на их работу. Главная цель принятого закона – обеспечение общественного правопорядка и защита прав жителей на тишину, отдых и покой, - подчеркнул председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Данный законопроект прошел оценку регулирующего воздействия, был проанализирован опыт других регионов. В Липецком регионе решено установить переходный период для вступления Закона в силу для подготовки таких заведений к нововведениям. Ограничения начнут действовать с 1 января 2021 года.

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Вырастут доходы муниципалитетов

Теперь в бюджеты муниципальных районов и городских округов области доходы от налога на профессиональный доход будут зачисляться в 100% размере. Депутаты также проголосовали за то, чтобы 15% доходов областной казны от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, было передано в бюджеты Липецка и Ельца. Объем передаваемых доходов составит 276 млн рублей, изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

- Эти меры направлены на расширение доходной части местных бюджетов, чтобы органы местного самоуправления могли эффективно выполнять свои полномочия, - отметил спикер облсовета Павел Путилин.

Простимулируют профессиональный спорт, медиков и соцработников

Парламентарии проголосовали за поддержку стимулирующего характера медработников, которые работают с больными коронавирусом и соцработников – это порядка 25 млн рублей. Для укрепления материально-технической базы детских поликлиник выделены дополнительные средства в размере 20 млн рублей.

Не остался в стороне и профессиональный спорт – финансовая поддержка в размере 25 млн рублей оказана футбольному и волейбольному клубам.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлены пресс-службой облсовета.