Более семи тысяч абонентов «Ростелекома» в Липецке выбрали пакетные предложения

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Из них свыше 30 % подключили тарифный план «Технология без границ», который включает в себя мобильную связь, интернет и доступ к мультимедийной платформе Wink.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Пакетные предложения “Ростелекома” идеально подойдут для тех, кто хочет сэкономить деньги и получить полный перечень качественных услуг у одного оператора, не заключая излишних контрактов. Например, мы разработали несколько тарифных планов, которые включают в себя телевидение, интернет и сотовую связь или видеонаблюдение. Каждый абонент сможет выбрать подходящее для себя предложение. При этом услуги объединены в один лицевой счет, что позволяет не тратить время на оплату каждого сервиса по отдельности».

Тарифный план «Технологии без границ» объединяет в один лицевой счет сразу три услуги. В пакет входят 2000 минут, 500 СМС и 50 ГБ мобильного интернета, высокоскоростной домашний интернет и доступ к мультимедийной платформе Wink. Кроме того, до 30 сентября года действует акция «Максимальный доступ»: при подключении тарифа «Технологии без границ» абонент получает возможность четыре месяца смотреть все 12 пакетов «Трансформера» Wink.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.

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Фото предоставлено «Ростелеком»