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Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 28 августа 2020 года: заболели 19 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 28 августа
Юлия КлюеваЮлия КлюеваЮлияКлюева
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В Липецкой области коронавирусом заболели 19 человек

В Липецкой области коронавирусом заболели 19 человек

Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту пятницу, 28 августа, в Липецкой области коронавирус выявили у 5 020 жителей. За минувшие сутки заболели еще 19 человек. Как и ранее, среди районов по числу зараженных лидирует Липецк - 10 случаев. В Усманском районе заболели 3 местных жителя. В Лебедянском районе - 2. В Ельце, Грязинском, Задонском и Липецком районах по 1 новому зараженному.

По информации регионального оперштаба, лечение продолжают 416 человек. У 144 пациентов COVID-19 протекает в легкой форме. Поэтому медики наблюдают за их состоянием на дому. 272 липчан пришлось положить в больницу. У 155 человек подозревают коронавирусную инфекцию.

За сутки врачи выписали еще 16 человек. Результаты анализов показали, что они полностью здоровы. Всего 4 578 жителей региона победили инфекцию. Умерли 26 человек.

Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Липецкой области 2020: последние новости

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