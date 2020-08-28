Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 28 августа 2020 года: заболели 19 человек

В Липецкой области коронавирусом заболели 19 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту пятницу, 28 августа, в Липецкой области коронавирус выявили у 5 020 жителей. За минувшие сутки заболели еще 19 человек. Как и ранее, среди районов по числу зараженных лидирует Липецк - 10 случаев. В Усманском районе заболели 3 местных жителя. В Лебедянском районе - 2. В Ельце, Грязинском, Задонском и Липецком районах по 1 новому зараженному.

По информации регионального оперштаба, лечение продолжают 416 человек. У 144 пациентов COVID-19 протекает в легкой форме. Поэтому медики наблюдают за их состоянием на дому. 272 липчан пришлось положить в больницу. У 155 человек подозревают коронавирусную инфекцию.

За сутки врачи выписали еще 16 человек. Результаты анализов показали, что они полностью здоровы. Всего 4 578 жителей региона победили инфекцию. Умерли 26 человек.