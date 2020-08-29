Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 29 августа 2020 года: за сутки больше всех заболевших с Грязинском районе

За сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 21 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту субботу, 29 августа, у 21 человека в Липецкой области обнаружили коронавирус. С лидерских позиций по числу зараженных областной центр потеснил Грязинский район. Там заболели 6 местных жителей. В Липецке диагноз подтвердился у 6 человек. В Липецком районе выявили 4 новых случая. В Добринском, Елецком и Лебедянском - по 2 зараженных.

По информации регионального оперативного штаба, за время пандемии COVID-19 в регионе заболели 5 041 человек. Выздоровели 4 593 липчанина. Причем 15 человек медики выписали только за последние сутки.

Лечение продолжают 422 липчанина. У 148 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Остальных 274 человек пришлось положить в больницу. Под подозрением на выделение вируса находятся 155 жителей области. Не справились с болезнью 26 человек.