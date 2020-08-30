Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 30 августа 2020 года: заболели 22 человека

В Липецкой области коронавирусом заболели 22 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

В это воскресенье, 30 августа, коронавирус подтвердился у 22 жителей Липецкой области. Случаи заражения выявили во многих районах региона. В Липецке вирус обнаружили у 6 человек. В Грязинском районе - у 4. В Ельце заболели 3 местных жителя. В Воловском, Елецком и Усманском районе заразились по 2 человека. В Данковском, Добринском и Долгоруковском районе по 1 новому случаю.

По информации регионального оперативного штаба, за время пандемии в регионе COVID-19 выявили у 5 063 жителей. Выздоровели 4 596 липчан. За минувшие сутки медики выписали троих. Не удалось спасти 26 человек.

Лечение продолжает 441 пациент. Большинство из заболевших лежат в больницах - 310 липчан. У 131 человека инфекция протекает в легкой форме. Коронавирус подозревают у 173 жителей Липецкой области.