НЛМК поможет городу в благоустройстве дворовых территорий

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За счет средств социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» изготовят свыше 180 скамеек и около 110 детских песочниц. Их установят в августе-сентябре во дворах и скверах новых микрорайонов и старой жилой застройки. Точные места размещения – в Левобережном, Правобережном, Советском и Октябрьском округах города согласованы с жителями близлежащих домов. Уже установлены первые 20 скамеек и песочниц. Они изготовлены из современных износостойких материалов, долговечны и удобны в эксплуатации.

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«Инициаторы – сами жители»

- К нам поступают многочисленные заявки липчан на благоустройство дворовых территорий – это и установку скамеек, заборчиков для палисадников, песочниц, и мы эти инициативы поддержали финансово, - поясняет и.о. руководителя фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. – При необходимости привлекаем управляющие компании, как подрядчиков, да и сами жильцы многоэтажек становятся фактически полноценными участниками процесса. Ведь теперь они на свое усмотрение, уже собственными силами будут красиво оформлять палисадник возле своего подъезда и ухаживать за ним.

Без обратной связи, активности самих собственников ни одна управляющая компания не сможет решить проблемы благоустройства дворовых территорий. В этом твердо уверен директор УК «Липецкий коммунальщик» Виктор Двуреченский:

- Многое зависит от инициативности самих жильцов многоэтажек, и мы помогаем тем, кто хочет видеть свои дворы чистыми и ухоженными. Уже давно и активно работаем с благотворительным фондом «Милосердие», который всегда отзывчив на помощь – это и проведение субботников, установка лавочек, заборчиков, игровых форм. Конечно, все и сразу сделать невозможно, но главное - выстроены доверительные отношения с жильцами, и есть общее желание сделать наш город краше.

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«Побольше бы таких акций!»

- Теперь будет где посидеть, отдохнуть и полюбоваться на наши клумбы с розами, все восхищаются нашим цветником, - довольная жительница дома на Стаханова, 22 Людмила Щелкина кивает на новенькие скамейки со спинками, только что установленные волонтерами «Милосердия». – Под лежачий камень вода не течет. Вот попросили, и фонд откликнулся, помог, за что все мы очень благодарны. Наши жильцы дружные, организованные – у нас и в подъезде не просто чистота, а ковер при входе и картины на стенах. Теперь еще и скамейки у нас, побольше бы таких акций, ведь когда кругом уют и комфорт, то и дети приучаются к красоте.

Такое же мнение и у волонтера фонда Александра Каштанова, который помогал в установке скамеек:

- Когда видишь такой настрой людей, неравнодушие, то и на душе радостно.

А впереди – новые адреса, где предстоит благоустройство. На очереди установка скамейки и песочницы во дворе по улице Циолковского. Всего в акции по благоустройству скверов примут участие десятки волонтеров НЛМК.

«Помощь регионам присутствия Группы НЛМК в благоустройстве общественных пространств - одна из составляющих социальной политики нашей компании. В этой работе мы опираемся на поддержку наших волонтеров, на активных жителей – инициаторов проектов грантовой программы «Стальное дерево». Наш очередной проект поможет городу стать более комфортным и красивым, - прокомментировал председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие» Сергей Мельник.

Владимир КУЛИК. Фото автора.