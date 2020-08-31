НЛМК поставил концерну РУСЭЛПРОМ электротехническую сталь с низкими магнитными потерями

.

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, поставила концерну РУСЭЛПРОМ, одному из крупнейших российских производителей электрооборудования, электротехническую (динамную) сталь для производства гребных электродвигателей и основных судовых генераторов.

Поставленная высокотехнологичная сталь характеризуется особо низким уровнем удельных магнитных потерь – на 30% меньше, чем у коммерческих аналогов. Магнитные и механические свойства стали позволяют производить на ее основе более мощное и энергоэффективное электрооборудование.

Применение стали НЛМК позволило концерну РУСЭЛПРОМ отказаться от закупки импортных аналогов и повысить конкурентоспособность производимой продукции.

НЛМК – лидер российского рынка производства динамной стали. Компания обладает необходимыми компетенциями для разработки инновационных видов электротехнического проката и постоянно работает над созданием новых марок с улучшенными характеристиками.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.