НЛМК организует ко Дню знаний детский праздник в онлайн-формате

.

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, отметит День знаний вместе с школьниками Липецка в новом формате: из-за ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, развлекательные мероприятия пройдут на сайте Виртуального города НЛМК.

В течение предпраздничной недели и по 7 сентября на этой интерактивной платформе будет открыта новая площадка - школа, где школьники смогут поучаствовать в 7-ми онлайн-уроках. Видеоурок по технологии научит детей делать кормушки для птиц. На уроке изобразительного искусства юных художников познакомят с техникой воскографии. Выученное на уроке чтения стихотворение можно снять на видео и отправить по электронной почте для оценки жюри. На уроке естествознания детей научат высаживать домашнюю зелень. Во время урока физкультуры 1 сентября с 12 до 15.00 школьники смогут принять участие в квесте на территории Парка металлургов. С помощью подсказок на карте парка дети должны будут найти нужные элементы и сложить из них кодовое слово. Самых активных ждут факультативные занятия.

На сайте Виртуального города также можно будет пройти викторину «История металлургии», а на странице НЛМК в Инстаграм школьников ждет увлекательное задание для флешмоба. Наиболее активных участников ждут призы.