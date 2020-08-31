Липецкэнерго обеспечило надежность энергоснабжения населенных пунктов Краснинского района

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В ходе работ энергетики заменили 4 железобетонные опоры и 21 комплект линейно-сцепной арматуры. На эти цели было направлено порядка 1 млн рублей.

22-х километровая воздушная линия «Дрезгалово-1» снабжает электроэнергией села Нижнее Дрезгалово, Верхнее Дрезгалово и деревень Засосенка, Корытное, Выглядовка и Рогово с населением порядка 1 тыс. человек. Среди значимых потребителей – общеобразовательная школа, детский сад и семь объектов ОГУП «Липецкий областной водоканал». Проведенные работы будут способствовать обеспечению надежного электроснабжения этих населенных пунктов в период пиковых нагрузок осенне-зимнего сезона, устойчивому функционированию электросетевого комплекса Краснинского района.

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Фото предоставлено Липецкэнерго