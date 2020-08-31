Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 31 августа 2020 года: в больницах лежат 311 человек

В Липецкой области за сутки выявили 31 больного коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на 31 августа в Липецкой области коронавирус выявили у 5 094 жителей. Как сообщили в этот понедельник в региональном оперативном штабе, за сутки заразился 31 человек. В Липецке выявили 13 новых случаев. В Грязинском районе - 5. В Ельце заболели 3 местных жителя. В Елецком, Лебедянском и Тербунском районах по 2 заразившихся. В Добринском, Задонском, Липецком и Усманском районах - по 1.

Лечатся 468 липчан. У 157 пациентов COVID-19 протекает в легкой форме. Большинство же лежат в больницах - 311 человек. Им необходимо постоянное наблюдение. С подозрением на выделение вируса находятся 190 липчан.

За минувшие сутки медики выписали 3 человека. За время пандемии в регионе выздоровели 4 599 жителей. Умерли 27 липчан. Этим днем стало известно о смерти 63-летней пенсионерки из Усманского района.