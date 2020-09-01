1 сентября в Липецке: в школу на Манеже пошли 130 первоклашек

В Липецке отпраздновали 1 сентября Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В этот вторник, 1 сентября, в Липецке отмечают День знаний. В областном центре уже отгремели линейки. Правда, в этом году из-за коронавируса они прошли в необычной форме.

На мероприятии собрались только первоклашки и выпускники. Классы расставили с соблюдением социальной дистанции. Родители стояли отдельно. Их также просили надеть маски.

Напомним, что наконец-то заработала школа №27 на Манеже. На открытие приехали руководители города и области – Евгения Уваркина и Игорь Артамонов. Они поздравили юных липчан с новым учебным годом, пожелали им успехов.

По данным пресс-службы региональной администрации, в первый класс нового учебного заведения идут 130 детей. Школа – инженерно-технологическая. В ней есть лаборатория робототехники, комната 3D-моделирования, зал хореографии, единоборств. А также 2 бассейна, фитнес-зал и тренажерный зал. В здании расположены медиацентр, мастерские технического творчества, ремесел, кулинарного искусства, моды и дизайна.