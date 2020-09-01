НЛМК нарисуют более 20 российских художников

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НЛМК совместно c Липецкой региональной организацией Союза художников России организует всероссийский пленэр «Артметалл-2020», который пройдет с 4 по 10 сентября на территории предприятия.

Пленэр дословно переводится с французского "свежий воздух". Этот термин означает написание картин не в мастерской, а на природе при естественном освещении. Цель пленэра - максимально отобразить красочность природы, воздушность и освещенность, запечатлеть момент, то движение, непостоянство пейзажа.

В пленэре примут участие более 20 художников из Москвы, Владимира, Липецка, Орла, Рязани и Смоленска. На различных площадках комбината они смогут сделать эскизы для будущих работ по тематическим направлениям: «Человек в работе», «Было и стало», «Высокая технологичность».

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В рамках творческого проекта «Человек в технологическом пространстве НЛМК» известные художники проведут серию тренингов и мастер-классов по использованию различных материалов и техник. Их слушателями станут работники комбината, которые интересуются живописью и декоративным искусством.

Сотрудники компании смогут принять участие в конкурсе картин на производственную тематику. Лучшие любительские работы наравне с картинами именитых художников будут представлены на выставке, которая откроется накануне очередной годовщины выпуска первого новолипецкого чугуна в здании комбинатоуправления.

«Мы надеемся, что через призму изобразительного искусства наш творческий проект поможет по-новому открыть красоту металла и показать всему миру лица современной металлургии. Наши сотрудники смогут пообщаться с известными российскими художниками и развить свои любительские навыки в живописи», - прокомментировала директор по персоналу Светлана Масась.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.