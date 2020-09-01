Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 1 сентября 2020 года: медики выписали 36 человек

За сутки в Липецкой области 31 человек заболел коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот вторник, 1 сентября, в Липецкой области выявили 5 125 случаев заболевания коронавирусом. За сутки заболел 31 человек. Столько же зараженных было накануне, 31 августа. По числу заболевших лидирует Липецк – 12 случаев. В Грязинском районе 6 новых зараженных. В Елецком и Задонском районах по 3 заболевших. В Ельце диагноз подтвердился у 2 местных жителей. В Воловском, Добринском, Тербунском, Усманском и Чаплыгинском районах – по 1 случаю.

Лечение продолжают 463 липчанина. Из них 323 человек положили в больницу. У 140 пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома. У 159 жителей региона подозревают COVID-19.

За время пандемии с болезнью справились 4 635 человек. За сутки медики выписали еще 36 пациентов. Не удалось спасти 27 липчан.