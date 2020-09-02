Проект «Стального дерева» поможет липецкому школьнику получить долгожданный подарок

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В Липецке команда из активистов во главе с работницей НЛМК Марией Трухачевой завершила волонтерский проект «Экопатруль» по очистке берегов реки Воронеж от мусора. В этом году команда стала победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие».

В течение лета волонтеры трижды организовывали экспедиции на байдарках по речным маршрутам, собирая мусор вдоль береговой зоны на территории Липецкого района. В этом году проект эковолонтерства на байдарках объединил около 30 человек. Им удалось очистить около 30 км побережья.

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Более 20 мешков с отходами отправили на утилизации автотранспортом. В числе мусора наряду с пластиковыми бутылками, резиной, пакетами были и неожиданные находки. Например, в воде волонтеры выловили бутылку с письмом липецкого школьника, в котором он мечтает получить «зашифрованный подарок от пиратов». Фонд «Милосердие» решил найти автора этого послания и вручить ему долгожданный подарок.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России.

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В 2018 году Мария Трухачева уже получала грант «Стального дерева» для реализации проекта по очистке побережья реки Воронеж. Тогда ее команда очистила от мусора 20 км прибрежной зоны. После завершения рейда приобретенные за счет гранта байдарки волонтеры передали областной федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма. Они будут использоваться для новых экологических мероприятий.

В 2020 году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.