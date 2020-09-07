Сельским школьникам от НЛМК – «Физкульт-ура!»

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Школьникам села Ильино Липецкого района в этот погожий денек в начале сентября не пришлось садиться с утра за парты, как обычно. Сегодня на школьном стадионе для них - праздник спорта! В командном и индивидуальном зачете ребятам предстоит померяться в силе, ловкости и сноровке. Этот спортивный праздник на открытом воздухе для сельских ребят был организован при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие».

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Из виртуальности – в мир реального спорта

- Сегодня у нас День здоровья, праздник спорта и молодости! И это прекрасная возможность выйти после пандемии из мира виртуальной реальности в настоящий мир – посостязаться, испытав чувство азарта и победы, - отметил в своем приветственном слове директор Ильинской средней школы Александр Харин, пожелавший ребятам здоровья и успехов.

Теплые напутствия и пожелания школьникам прозвучали и от представителей фонда «Милосердия», подарившего ребятам отличный набор разнообразного спортивного инвентаря. Среди подарков – профессиональный стол для настольного тенниса, мячи для игровых видов спорта, комплекты лыж с ботинками.

- Дни здоровья мы стали проводить не только в Липецке, но и в сельских районах области. Главная цель – чтобы ребята получили заряд бодрости и хорошего настроения, укрепили свое здоровье, - отметила врио руководителя фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

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Сотрудничество Ильинской школы с Фондом началось благодаря инициативности главы Введенского сельского поселения. Дни здоровья в школе проходят каждую четверть, но в ситуации с коронавирусом фактически это первый коллективный выход школьников на открытый воздух после пандемии.

- Сама школа словно оживилась после «дистанционки», и ребята, и сами преподаватели рады возможности теперь уже реального общения, - отмечает Александр Харин. – Мы благодарны нашему главному спонсору - благотворительному фонду за отзывчивость и щедрость, за то, что они помогли организовать этот замечательный спортивный праздник для ребят. Намерены и дальше сотрудничать с «Милосердием», ведь наша общая цель, чтобы дети были здоровы и счастливы.

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«Спорт - здоровье, спорт - игра, физкульт-ура!»

А после торжественной части началось главное действо – увлекательные спортивные состязания на различных площадках. Ребята соревновались в Веселых стартах «Ну, погоди!» и перетягивании каната, в настольном теннисе, дартс и спортивном туризме, выясняли кто сильнее в шахматах и шашках. Были соревнования и по легкой атлетике, и сдача норм ГТО, футбольные и баскетбольные поединки.

Кто-то с легкостью подтягивался на перекладине, ловко чеканил мяч в футбольном фристайле или лихо крутил обруч, а кто лишь пытался одолеть непослушный спортивный снаряд - азарта и эмоций с избытком хватало всем.

- Спорт всегда был на первых ролях в нашем сельском поселении, наши ребята неизменно лидируют в районных соревнованиях, - отмечает школьный тренер Сергей Бычуткин, только что давший старт очередному футбольному поединку. – Школьники и педагоги уже засиделись, кто и лишнего веса поднабрал в полугодовом «заточении» на удаленке, но все поправимо. Такие спортивные игры на открытом воздухе прибавят здоровья и положительных эмоций.

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…А состязания тем временем, были в разгаре, определились и лидеры. На 2,25 метра «сиганула» в прыжках с места (результат на золотой значок ГТО) миниатюрная и хрупкая на вид девятиклассница Ксения Богомолова. Спортом она занимается всего 3 года, но у нее уже 2-й взрослый разряд по легкой атлетике и спортивному туризму.

- Очень рада этому спортивному празднику. Так не хватало активной спортивной жизни! Завтра едем на соревнования по спортивному ориентированию, надеюсь на успех, - делится Ксения.

Одними из самых зрелищных стали соревнования по спортивному туризму, собравшие немало болельщиков. Школьники помладше зачарованно следили, как их «взрослые» сотоварищи по школе в полной экипировке ловко совершали подъемы и спуски с самостраховкой, с легкостью скользили по натянутому тросу.

Девятиклассник Михаил Красичков занимается спортивным туризмом уже 3 года, участвовал в различных соревнованиях.

- Мне по душе этот вид спорта, полученная практика пригодится для будущей профессии – хочу стать пожарным, работать в МЧС, - говорит юный спортсмен, ставший победителем в нынешнем турнире.

И вот уже спортивные баталии на разных площадках завершены – определены призеры и победители. В ходе торжественной церемонии лучшие из спортсменов-школьников получили заслуженные награды.

Но праздник спорта на этом не закончился - на площади возле Введенского центра культуры и досуга для младшеклассников и их родителей начался музыкально-спортивный фестиваль – с выступлениями артистов и забавными состязаниями. Этот праздник для малышей (каждый из них получил подарок) также прошел при поддержке Фонда.

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«Милосердие» оказывает нам реальную помощь»

Несколькими днями раньше аналогичный спортивный праздник был организован (опять-таки при поддержке Фонда) и для ребят села Воскресеновка.

- В ближайших планах проведение подобных фестивалей спорта и здорового образа жизни в других наших селах – Ситовке, Введенке, Никольском, - комментирует глава администрации Введенского сельского поселения Липецкого района Денис Дорожинский.

Сотрудничество с благотворительным Фондом, по его словам, это не только помощь в организации спортивных праздников. Здесь и регулярная поддержка многодетным семьям (продуктовые наборы для детей), помощь в благоустройстве территории поселения. Благодаря фонду «Милосердие» установлено 18 песочниц, отсыпано щебнем около 5 километров дорожного полотна.

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- Мы рады такому сотрудничеству и благодарны Фонду за отзывчивость, реальную помощь, - делится Денис Дорожинский. – Рассчитываем на долгосрочное взаимодействие с ним в вопросах благоустройства на условиях софинансирования, надеемся и на активность местных жителей. В наших долгосрочных планах – создание пешеходной зоны, которая бы соединила 5 наших сел. Это будет своего туристический маршрут внутри сельского поселения с тематическими зонами. Рассчитываем совместными силами сделать и велодорожку, и оборудовать Введенский пляж. Уверены, что нам это все по силам, будет на благо местным жителям и привлечет туристов.

Владимир КУЛИК. Фото автора.