Липецкэнерго поздравило первоклассников с Днем знаний

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Мероприятие состоялось в формате научного шоу, в ходе которого ведущий в образе веселого академика продемонстрировал ребятам «чудеса науки». Увлекательные физические и химические опыты, участниками которых могли стать все желающие, вызвали у детей нескрываемый восторг.

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Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено детской электробезопасности. Первоклассники узнали о важности следования простым правилам обращения с электричеством в быту и на улице. Для закрепления полученных знаний, энергетики вручили ребятам «Азбуки по электробезопасности» с тематическими кроссвордами и ребусами, а также расписания уроков, закладки и линейки с основными правилами безопасного поведения вблизи энергообъектов: не играть вблизи линий электропередачи и подстанций, не подходить к оборванному проводу и не пользоваться неисправными электроприборами.

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После занятий в научной мини-лаборатории детей ждало чаепитие с угощениями. А кульминацией праздника стало вручение подарков – каждому первокласснику была подарена энциклопедия, которая призвана стать их помощником на пути приобретения новых знаний.

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«Все мы когда-то были первоклассниками, как и вы. В школе мы получали необходимые знания, которые помогли нам освоить профессию. Вам также предстоит пройти этот путь. И может быть кто-то из вас захочет стать энергетиком и помогать нам в нашем важном деле. Желаем вам хороших оценок и высоких результатов! Будьте прилежными и внимательными учениками!», - поздравил первоклассников заместитель генерального директора - директор Липецкэнерго Константин Драчук.