Игорь Маковский: «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии модернизировали более 750 километров ЛЭП с использованием провода СИП

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Специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности (20 субъектов РФ) мероприятий по замене на воздушных линиях электропередачи 0,4-10 кВвнеизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Работы ведутся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции.

В первом полугодии энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заменили на СИП 763,9 километров провода, что составляет 100% от плана. На эти цели направлено 663,3 млн. рублей. Наибольшие объемы работ проведены в филиалах Брянскэнерго, Воронежэнерго, Курскэнерго, Владимирэнерго, Нижновэнерго.

«Мы системно внедряем на всех уровнях проверенные практикой технологические решения, способствующие повышению эффективности операционной деятельности и надежности функционирования электросетевого комплекса. Использование провода СИП, в значительной степени способствует решению этих актуальных для всех энергетиков задач», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Применение СИП в сетях 0,4-10 кВ позволяет снизить эксплуатационные затраты на обслуживание линий, уменьшить количество технологических нарушений, связанных с внешним воздействием на воздушные линии, предотвращает хищения электрической энергии.

Все это в итоге способствует повышению надежности электроснабжения потребителей. Кроме того, применение самонесущего изолированного провода позволяет снизить количество случаев электротравматизма и улучшает общие эстетические характеристики электрических сетей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго