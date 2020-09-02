Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 2 сентября 2020 года: по числу заболевших в регионе лидирует Липецк

За сутки в Липецкой области заболели коронавирусом 34 человека Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на эту среду, 2 сентября, коронавирусом в Липецкой области заразились 5 159 жителей. За сутки диагноз подтвердился у 34 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, больше всего заболевших в Липецке - 20 случаев. В Липецком районе выявили 7 новых зараженных. В Лебедянском районе COVID-19 диагностировали у 2 местных жителей. В Добровском, Долгоруковском, Елецком, Задонском и Тербунском районах по 1 новому случаю.

На лечении находятся 481 человек. Большинство из них лежат в больницах - 344 липчанина. У 137 пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому их наблюдают на дому. У 201 человека подозревают вирус.

За сутки медики выписали 15 липчан. За все время пандемии в Липецкой области выздоровели 4 650 жителей. Не удалось спасти 28 человек.